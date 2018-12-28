Наталья Тумуреева: Мы должны ответственно и бережно относиться к Байкалу

Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM С наступающим Новым годом жителей России поздравила директор Бурятского регионального отделения по Байкалу (БРОБ) Наталья Тумуреева:

«От всей души поздравляю всех с Новым годом! Желаю нашим чиновникам не настраивать местных жителей против экологических ограничений, а помочь им найти возможность жить и развиваться, не нанося вред окружающей среде. От всей души хотелось бы, чтобы, прежде чем принимать какие-то решения, проводились полноценные научные исследования. Всё возможно, главное понять и осознать, что живём мы не одним днём и землю нашу взяли в долг у будущих поколений. Местным жителям хочу пожелать ответственно и бережно относиться к нашему уникальному озеру, нам повезло родиться здесь, и кто, как не мы, должны осознавать ответственность за нашу малую родину. Мы должны относиться к нашей земле как настоящие хозяева, оберегать её, гордиться ей и с гордостью показывать другим. К сожалению, пока в нашем понимании «хозяин» — это человек, который творит то, что ему вздумается. Гостям республики хочу пожелать только позитивных эмоций, хорошего отдыха и также бережного отношения к нашей земле. Приезжайте к нам в гости без своего устава, наслаждайтесь Байкалом. Ну и всем хочу пожелать здоровья и чистых помыслов! С Новым годом!»