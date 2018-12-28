Жителей Украины научает «европейским ценностям» с помощью рекламы

Киев, , 07:58 — REGNUM Министерство информационной политики Украины подготовило специальные социальные рекламные ролики, которые покажут гражданам страны, что такое Европа и европейские ценности, сообщается на сайте ведомства.

«Наши ролики бытовым языком показывают гражданам, что такое Европа и европейские ценности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «европейская» Украина начинается с каждого жителя, причем, в «абсолютно бытовых вещах — как мы заботимся об окружающей среде, убираем за собой, ведем себя на дороге».

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Напомним, государственный переворот в Киеве в 2014 году произошел под лозунгом «Украина — это Европа!». Участники переворота обещали народу, что Украина станет частью Европы, что жизнь людей будет на уровне европейских стран.

Однако в реальности в стране начался системный кризис, и ни НАТО, ни ЕС не планировали изначально принимать Украину.

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