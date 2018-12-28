Москва, , 07:45 — REGNUM Ответ Грузии по заболевшим российским детям говорит о влиянии лаборатории Соединенных Штатов на всю санитарно-эпидемиологическую деятельность в этой стране, сообщили в пресс-службе Роспортебнадзора.

Напомним, летом текущего году группа российских туристов вернулась из Грузии в тяжелом состоянии. В Тбилиси заявили, что выявили у детей острую кишечную инфекцию, которая была вызвана известной медицине кишечной палочкой. Это было установлено Исследовательским центром общественного здравоохранения Грузии имени Ричарда Лугара, финансируемым США.

«Данные… подтверждают решающее влияние центра Лугара как на диагностику инфекционных заболеваний, так и на весь спектр деятельности санитарно-эпидемиологического направления… на территории Грузии», — цитирует РИА Новости пресс-службу Роспотребнадзора.

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Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Москва намерена получить от Соединённых Штатов и Грузии разъяснения по деятельности, которую в действительности ведёт биологическая лаборатория Лугара, расположенная в селе Алексеевка.

В Москве полагают, что власти США и Грузии пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии размещены несколько лабораторий США, в которых ведутся работы над биологическим оружием и средствами его доставки. Ряд специалистов считают, что эти работы включают в себя опыты над местными жителями.

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