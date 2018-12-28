В Туркестанской области Казахстана газифицировали три населенных пункта

Алма-Ата, Казахстан, , 07:45 — REGNUM Населенные пункты Жанатурмыс, Кайнар и Нысанбек Толебийского района Туркестанской области Казахстана подключили к природному газу, сообщили 27 декабря в пресс-службе администрации области.

В ходе рабочей поездки в Толебийский район глава Туркестанской области Жансеит Туймебаев отметил, что в ближайшем будущем все населенные пункты района будут обеспечены природным газом. В настоящее время в районе к природному газу подключены 39 из 55 населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря аким (глава) Алма-Атинской области Казахстана Амандык Баталов заявил, что за счет строительства автоматизированных газораспределительных станций уровень газификации области планируется довести до 41% к 2020 году.

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