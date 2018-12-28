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Скончался старейший в США ветеран Второй мировой войны

Общество

Ричард Овертон признавался, что не любит воспоминать годы войны

Остин, США, 28 декабря 2018, 07:41 — REGNUM  Американский долгожитель, старейший ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон ушел из жизни в возрасте 112 лет. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что Овертон также был самым долгоживущим мужчиной в США. Он родился в 1906 году в Техасе и поступил на службу в армию в сентябре 1940 года.

Во время Второй мировой войны Овертон служил в авиационном инженерном батальоне и побывал в Перл-Харборе, на Окинаве и Иводзиме. Ветеран признавался, что не любит воспоминать годы войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря долгожителя госпитализировали с пневмонией. Родственники Ричарда Овертона отмечали, что в госпитале он получал хороший уход.

Читайте ранее в этом сюжете: В США госпитализирован старейший из живущих ветеранов Второй мировой войны

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Культура и общество США
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