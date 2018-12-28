На Украине семья потеряла квартиру из-за кредита на мобильный телефон

Киев, , 07:30 — REGNUM Кредит на покупку мобильного телефона обернулся для жительницы Киевской области потерей квартиры. Деньги у банка женщина заняла еще в 2006 году, сообщает издание Politeka.

Размер кредита составил 3100 гривен (около 8 тыс. рублей на сегодняшний день), при этом взяла его женщина не для себя, а по просьбе знакомого. Через десять лет ей позвонили сотрудники исполнительной службы, и выяснилось, что квартира продана на электронных торгах.

Женщина выяснила, что её знакомый кредит не выплачивал, и к 2014 году долг перед банком вырос до 39 тыс. гривен (100 тыс. рублей). Тогда банк подал в суд. По словам женщины, сотрудники банка с ней ни разу не связывались, а судебные повестки приходили по адресу, где никто не живет.

Суд принял решение в отсутствие владелицы квартиры. Теперь женщина готовит апелляцию.

Читайте также: Жителям РФ навязывают кредиты под видом обучения финансовой грамотности?