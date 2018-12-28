Вторая по величине китайская корпорация встала на борьбу с нищетой в стране

Пекин, , 06:36 — REGNUM Китайский розничный гигант Suning Holdings Group анонсировал новую стратегию благотворительности и борьбы с бедностью, в рамках которого будут проводиться курсы обучения о том, как создавать свой собственных магазин розничной торговли, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

По словам председателя компании Чжан Цзиньдуна, новый обучающий проект должен помочь 6000 тыс. беднякам в 2019 году обрести свое собственное дело.

«Наш обучающий электронной коммерции проект уже пустил корни в 100 нищих уезда страны, создав 3,5 тыс. рабочих возможностей», — заявил Чжан.

Тем временем, Suning намерено также создать 500 «умных» розничных магазинов в ближайший год в 300 китайских университетах, предоставив возможности частичной занятости 3 тыс. бедных студентов колледжей.

Отметим, что в 2018 году компания инвестировала около 500 млн юаней (около $73 млн) в проекты борьбы с нищетой. Компания занимает второе место сразу после компании Huawei в сфере производства телекоммуникационного оборудования среди ТОП-500 крупнейших компаний Китая, который был опубликован в августе текущего года.

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Напомним, что власти Китая поставили задачу искоренить нищету в стране до 2020 года. На службу этому делу привлекаются не только усилия самого государства в сфере создания рабочих мест и инфраструктуры, необходимой для организации бизнеса, но и привлекает крупный бизнес, стратегия которого в Китае в существенной степени всегда зависима от линии государства.

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