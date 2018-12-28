В Китае задержаны шесть наркоторговцев с 51 кг запрещенных веществ

Пекин, , 06:19 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла за месяц два крупных случая торговли наркотиками, задержав шестерых подозреваемых и изъяв у них 51 кг запрещенных веществ, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Отдел полиции уезда Чжэньчюн провинции Юньнань по борьбе с наркотиками получил наводку на подозреваемых еще в начале декабря текущего года. Уже 6 декабря полиция задержала одного подозреваемого в городе Баошань, изъяв у него пять упаковок героина общим весом 20,2 кг.

Затем полиция города Чжаотуна схватила в городах Баошань и Куньмин пятерых подозреваемых 14 декабря. У них при себе имелось 31 кг метамфетамина. В настоящие время ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, двое наркоторговцев были приговорены с смертной казни в китайской провинции Хунань в центре страны за транспортировку и реализацию наркотиков в особо крупных размерах.

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