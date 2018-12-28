Три жителя Челябинска попались на нарушениях закона о миграции

Челябинск, , 05:54 — REGNUM Очередных нарушителей закона о миграции выявила проверка в Челябинске, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

В ходе проверки, проведенной 27 декабря в областном центре, выяснилось, что три жителя города (возраст от 18 до 40 лет) фиктивно прописали в своих квартирах иностранных граждан. Нарушения обнаружены в Калининском и Советском районах.

В общей сложности фиктивно оказались прописаны этими челябинцами семь человек. Действия жителей областного центра подпадают под статью 322.3 УК России — «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — сообщили в МВД.

Нарушителям избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Их ожидает судебное разбирательство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря полиция Челябинска совместно с судебными приставами провела проверку, в ходе которой выявлены за два дня три факта фиктивной постановки иностранцев на учет.

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