Шум вокруг «Красного и Белого». Эксперты разберутся

Москва, , 05:41 — REGNUM Качество алкогольной продукции челябинской компании «Красное и Белое» будет определено по итогам экспертизы, сообщил источник в контролирующих органах, пишет 28 декабря газета «Известия».

Комментируя ситуацию вокруг сети алкомаркетов, на складах и в офисах которой 26 декабря побывали силовики, собеседник издании заявил:

«Образцы алкоголя изымали только на одном складе. Документально все оформлено. Обыски на складах и в офисе завершены».

По его словам, образцы спиртного будут проанализированы в течение месяца. Росалкогольрегулирование в итоге решит, торгует ли сеть алкомаркетов фальсифицированным алкоголем.

Напомним, в челябинском офисе «Красного и Белого» 26 декабря побывали сотрудники ФСБ. Затем прошли проверки на складах компании и в офисах в других городах.

По некоторым данным, искали данные, подтверждающие налоговые нарушения, а также контрафактную продукцию. В пресс-службе компании 27 декабря сообщили, что нарушений не найдено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря адвокат Алим Бишенов заявил, что следственные действия в отношении «Красного и Белого» выглядят как «давление на компанию в чьих-то интересах».

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