Мишель Обама обогнала Клинтон в «рейтинге восхищения»

Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Первое место в рейтинге женщин, вызывающих восхищение у американцев, заняла жена 44-го президента США Мишель Обама, сообщает институт изучения общественного мнения Gallup.

Обама обошла в этом году Хиллари Клинтон, бывшего госсекретаря США, которая занимала вершину женского «рейтинга восхищения» в течение 17 лет.

На этот раз фамилия «Клинтон» не поднялась выше третьей строчки. «Серебро» взяла Опра Уинфри, американская телеведущая и актриса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама возглавил рейтинг восхищения среди мужчин. Для 17% американцев он стал самой яркой личностью.

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