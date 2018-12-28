Подарок на Новый год: жителям Киева с 1 января повысят квартплату

Киев, , 00:07 — REGNUM В столице Украины с 1 января 2019 года повысят квартплату, заявил заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев, сообщает 27 декабря «112 Украина».

По его словам, такое решение было принято нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Пантелеев объяснил повышение цен на обслуживание домов и придомовых территорий тем, что выросли тарифы на электроэнергию, а, значит, освещение дворов и работа лифтов подорожают.

Напомним, непрерывный рост тарифов на услуги ЖКХ на Украине связан с социально-экономическим кризисом, который наступил после прихода украинских националистов к власти в результате госпереворота в 2014 году.