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Подарок на Новый год: жителям Киева с 1 января повысят квартплату

Общество

Освещение дворов и функционирование лифтов подорожают

Подарок на Новый год: жителям Киева с 1 января повысят квартплату
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тарифы на коммунальные услуги

Киев, 28 декабря 2018, 00:07 — REGNUM  В столице Украины с 1 января 2019 года повысят квартплату, заявил заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев, сообщает 27 декабря «112 Украина».

По его словам, такое решение было принято нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Пантелеев объяснил повышение цен на обслуживание домов и придомовых территорий тем, что выросли тарифы на электроэнергию, а, значит, освещение дворов и работа лифтов подорожают.

Напомним, непрерывный рост тарифов на услуги ЖКХ на Украине связан с социально-экономическим кризисом, который наступил после прихода украинских националистов к власти в результате госпереворота в 2014 году.

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Проблемы ЖКХ Украины
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