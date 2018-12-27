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Школьники начнут изучать воссоединение Крыма с Россией

Общество

Соответствующий раздел появится в учебниках по истории до конца 2019 года

Школьники начнут изучать воссоединение Крыма с Россией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крым

Москва, 27 декабря 2018, 23:56 — REGNUM  Учащиеся российских школ начнут изучать ну уроках истории воссоединение Крыма с Россией. Об этом 27 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на Минпросвещения.

По информации издания, раздел о событиях на Украине 2014 года предполагается добавить в учебные пособия до конца следующего года.

На сегодняшний день российские школьники обучаются по учебникам, изданным до 2014 года. Отмечается, что в некоторых пособиях уже содержатся сведения о последних событиях на Украине, однако эксперты полагают, что не все они соответствуют действительности.

Для правдивого изложения новейшей истории была сформирована специальная рабочая группа, в которую помимо историков вошли депутаты Государственного совета Крыма, а также очевидцы событий того периода.

Сообщается, что подготовленный рабочей группой документ уже передан в Министерство образования и науки России.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией.

Референдум стал реакцией на государственный переворот на Украине в феврале того же года, результаты которого отказались признавать жители Крыма.

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Преподавание истории, учебники истории
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