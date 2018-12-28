Пятница, 28 Декабря 2018 года
00:03:04 МСК

Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в восьми областях Украины

Общество

В целом по стране – превышение эпидпорога более чем на 8%

Киев, 28 декабря 2018, 00:02 — REGNUM  Восемь украинских областей превысили эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает 27 декабря УНИАН.

По данным министерства здравоохранения Украины, эпидпорог превышен в следующих областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой и Одесской. В целом заболеваемость ОРВИ и гриппов в стране составляет 561,6 на 100 тыс. населения, что на 8,3% выше эпидпорога.

В ведомстве также отметили, что превышение эпидпорога не означает начало эпидемии в стране. Отмечается, что от гриппа и ОРВИ умерли четыре человека.

Напомним, причина распространения болезней на Украине — низких охват вакцинами населения. Дело в том, что вакцин не хватает, о чем говорят местные власти, однако минздрав Украины упорно заявляет, что вакцин достаточно во всех регионах страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить