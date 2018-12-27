На Украине разрешат жаловаться на услуги ЖКХ

Киев, , 23:06 — REGNUM Начиная с 1 мая 2019 года, украинское правительство вводит возможность пожаловаться на некачественные услуги ЖКХ, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает 27 декабря УНИАН.

По его словам, украинские правительство утвердило форму акта-претензии на некачественные услуги ЖКХ, а также механизмы рассмотрения жалобы. Зубко подчеркнул, что жаловаться можно на все виды услуг ЖКХ: предоставление горячей и холодной воды, водоотвода, поставка газа, вывоз мусора, управление многоквартирными домами. Соответственно, если будет доказано низкое качество услуги, то гражданин получит возмещение.

Напомним, данные сомнительные нововведения правительство Украины принимает на фоне тотального подорожания всех видов услуг ЖКХ в стране, в особенности на газ, а также массового сокращения выдаваемых субсидий на оплату услуг ЖКХ.