Минтранс РФ поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Москва, , 21:23 — REGNUM Министерство транспорта Российской Федерации поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах России с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сегодня, 27 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

«Думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до +10 км/ч к существующему ограничению скорости», — сказал Дитрих.

Министр обратил внимание, что за рубежом, как правило, предел для нештрафуемого порога — это +10 км/ч.

«А традиционно это +5 км/ч — или даже нет нештрафуемого порога», — отметил Дитрих.

Он также напомнил, что в свое время решение об установлении нештрафуемого порога в +2 — км/ч принималось, когда власти в определенной степени снижали скорости, но давали больше нештрафуемый порог.

«Мне кажется, что сейчас мы пришли к тому, что такое решение принять возможно», — сказал чиновник.

Напомним, что в ГИБДД уже неоднократно заявляли о намерении снизить нештрафуемый порог превышения скорости. Ведомство готовит соответствующие предложения, которые могут быть приняты в будущем году.