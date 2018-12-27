МВД разъяснило свою инициативу по изменению паспорта

Москва, , 21:03 — REGNUM Инициатива МВД по внесению изменений в Положение о паспорте гражданина России имеет целью исключить случаи нарушений в связи с различным толкованием действующих сегодня норм. Об этом говорится в распространённом 27 декабря комментарии ведомства.

«Необходимость разработки данного нормативного правового акта обусловлена отсутствием исчерпывающего перечня оснований для признания паспорта гражданина России недействительным», — отмечают в МВД.

Кроме того, как сообщают в ведомстве, в настоящее время имеют место случаи нарушения прав граждан, связанные с различным толкованием норм Положения о паспорте, а также случаи игнорирования гражданами обязанности по замене паспорта при достижении определённого возраста.

В МВД также уточнили, что подготовленный ведомством проект предусматривает изменения в законодательстве, согласно которым получать новый паспорт граждане должны будут не за месяц до наступления 20-летия и 45-летия, а в течение 30 дней с этого момента. По истечении данного срока удостоверение личности будет признаваться недействительным.

Как передавало ИА REGNUM, накануне МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России и размещать на последней странице документа напоминание о сроках его замены.

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