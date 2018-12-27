В январе стартует снегоходный пробег по Заполярью на 17 000 километров

Мурманск, , 20:59 — REGNUM После Нового года от аэропорта Мурмаши стартует снегоходный пробег по Заполярью «Северная тропа — 2019», — сообщает «Мурманский вестник». Проект поддержан Русским Географическим обществом и Московским государственным университетом имени Ломоносова.

Трое магнитогорцев стартуют в Мурманске, проедут через Архангельск, Нарьян-Мар, Диксон, мыс Челюскин, Тикси, Чокурдах, Уэлен, Анадырь и финишируют в Петропавловске-Камчатском. Протяженность маршрута — 17 тысяч километров, которые планируется пройти за 3 месяца. В 2013 году они преодолели 11 600 километров от Мурманска до Чукотки. За семь лет группа совершила пять экспедиций за полярным кругом общей протяженностью 32 тысячи километров.

Расходы на экспедицию — около 7 миллионов рублей. Российские снегоходы не выдерживают расстояний, и путешественники используют японские. В поход группа идет в специализированной экипировке для экстремальных условий севера. У каждого с собой по два комплекта термобелья, флисовый костюм, пара зимних костюмов, очки, перчатки и рукавицы, спальные мешки рассчитанные на сон при температуре минус 60 градусов.

В перспективе планируется организовать ежегодный пробег на снегоходах по заполярным регионам страны.