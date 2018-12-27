На калужских автодорогах с начала 2018 года зарегистрировано 1395 ДТП

Калуга, , 20:45 — REGNUM В Калужской области за 11 месяцев 2018 года зарегистрировано 1395 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года их количество снизилось на 1,4%, а число пострадавших в ДТП людей — на 2,8%, сообщает 27 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве региона.

Участники встречи отметили, что в 2018 году на безопасность дорожного движения из средств областного бюджета было выделено 155 млн рублей. На эти средства выполнена корректировка проектов организации дорожного движения на трех дорогах, имеющих наибольшую социально-экономическую значимость. Ведется ликвидация аварийно-опасных участков трасс. Функционирует система выявления нарушений правил дорожного движения с применением средств фото-видеофиксации. Всего на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в 2018 году предусмотрено 1 млрд 357,6 млн рублей, в том числе 714,3 млн рублей на зимнее содержание дорог. На 2019 год на повышение безопасности дорожного движения в бюджете Калужской области предусмотрено 214,74 млн рублей. Одна из целей проводимой работы — снижение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети региона в два раза.

Комиссия также обсудила состояние аварийности на пассажирском автотранспорте. В 2018 году проведено 353 проверки. Выявлено 528 нарушений транспортного законодательства. Особое внимание уделено перевозкам организованных групп детей.

Еще одним вопросом стала разработка и реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». К концу 2024 года планируется увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 52,1%, увеличить долю дорог всех форм собственности Калужской агломерации, соответствующих нормативам, с 49 до 85%, а также снизить количество мест концентрации ДТП по сравнению с 2017 годом в два раза — с 49 до 24.

Напомним, по данным областной прокуратуры в регионе продолжают иметь место нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог. Всего за 11 месяцев 2018 года органами прокуратуры выявлено 1574 нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, внесено 346 представлений, принесено 189 протестов на незаконные правовые акты и постановления по делам об административных правонарушениях, объявлено 31 предостережение, в суд направлено 214 исков. По материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела.