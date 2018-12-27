Поиск пропавших детей по геолокации Госдума может обсудить в январе

Москва, , 20:04 — REGNUM Законопроект, позволяющий более оперативно искать пропавших детей, Госдума может рассмотреть в первом чтении в январе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря сообщил источник в Госдуме.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия») еще в июле 2018 года.

Если закон будет принят, при поиске будет возможно использование геолокационных данных гаджета ребенка — по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Сейчас на получение данных геолокации несовершеннолетних необходимо согласие суда, что затягивает время для поисков.

Законопроект несколько раз был включен в повестку заседания Госдумы, однако парламентарии так его и не обсудили в ходе осенней сессии — не хватало времени, а один раз было зафиксировано отсутствие докладчика (Ирины Яровой).

«Госдума может обсудить законопроект на одном из первых заседаний в январе», — сообщил собеседник агентства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил актуальность инициативы.

«Есть законопроекты, которые сами по себе правильные, они решают вопросы, с которыми сталкиваются наши граждане, но у нас нет пока необходимых заключений, мы стараемся как можно быстрее их получить с тем, чтобы выйти на принятие, а сам законопроект, допустим, внесен. Как пример, это законопроект о доступе к мобильной геолокации для поиска детей. Он в Госдуму внесен, но у нас идет диалог с правительством, идет диалог с министерствами, нам, конечно, хочется, чтобы законопроект как можно быстрее был принят», — подчеркнул Володин в ходе интервью телеканалу «Россия-24».

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