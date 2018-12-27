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Володин: В 2019 году средняя пенсия в России составит 15,4 тыс. рублей

Общество

Задача повышения пенсий стоит и на перспективу

Москва, 27 декабря 2018, 19:43 — REGNUM  В 2019 году средняя пенсия в России составит более 15 тыс. рублей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе интервью телеканалу «Россия-24».

"На будущий год с 1 января пенсия увеличится на тысячу рублей, и средняя пенсия по стране составит 15 тыс. 400 рублей», — сказал Володин.

Кроме того, отметил спикер Госдумы, с 1 октября начнет повышаться пенсия военным пенсионерам.

«Если говорить о повышении пенсии неработающим пенсионам, военным пенсионерам, эти повышения будут выше уровня инфляции. Неработающим пенсионерам повышение будет на 7%, а что касается военных пенсионеров — на 6,3%», — сказал он.

Задача повышения пенсий стоит и на перспективу.

«И когда мы говорим о росте пенсий, эта задача стоит не только в 2019-м, она стоит и в 2020-м, 2021-м, в последующие годы. И это одна из таких ключевых стратегий принятого решения», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году на индексацию пенсий будет направлено дополнительно ещё 341 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсии будут проиндексированы с 1 января 2019 года

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Индексация пенсий
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