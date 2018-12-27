Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов

Анкара, , 19:34 — REGNUM Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.

Как сообщается, специальная пошлина начнёт взиматься с 1 января 2019 года и будет составлять 1,5 евро.

При этом уточняется, что от уплаты сбора будут освобождены иностранцы, прибывающие в страну в рамках поисково-спасательных операций, а также сотрудники служб обеспечения гуманитарной помощи.

Отмечается, что первоначально предполагалось установить пошлину в размере 3 евро, но затем её решено было снизить по настоянию Союза туристических агентств Турции, где сочли такой размер взноса может создать дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров.

Как передавало ИА REGNUM, по данным Ассоциации туроператоров России, Турция в 2018 году стала безусловным лидером среди выездных туристических направлений у российских граждан. Сообщалось, что на Турцию в этом году приходилась каждая пятая поездка граждан России в дальнее зарубежье. Ожидается, что по итогам года страна примет шесть миллионов российских туристов.

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