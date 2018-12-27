ФАС не одобрила проект антитабачной концепции Минздрава

Москва, , 19:11 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не согласовала доработанный проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака, подготовленный Минздравом. Об этом сообщили 27 декабря в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Как заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин, ведомство поддерживает саму инициативу Минздрава по снижению потребления табака в рамках охраны здоровья граждан. Он также отметил, что документ в целом стал «более внятным, логичным, концептуальным».

Вместе с тем у ФАС есть ряд предложений, которые, как считают в ведомстве, помогут одновременно как решить государственные задачи по снижению потребления табака, так и обозначить «стратегические ориентиры для развития отрасли».

Антимонопольная служба заинтересована в развитии конкуренции на легальном рынке, и потому считает необходимым учитывать на только позицию органов власти, но и мнения добросовестных участников рынка, подчеркнул Мишеловин.

Напомним, обновлённый проект антитабачной концепции Минздрава предусматривает снижение уровня потребления табака в России к 2050 году с нынешних 30% до 5%. В дальнейшем ведомство предлагает рассмотреть вопрос о постепенном выведении табака из легального оборота.