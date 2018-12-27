Павел Савчук: Волонтерство в 2018 году вышло на качественно новый уровень

Москва, , 19:07 — REGNUM В четверг, 27 декабря, президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное развитию добровольчества (волонтёрства) и социально ориентированных НКО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в заседании приняли участие активисты волонтёрских и благотворительных организаций, которые подвели итоги 2018 года — Года добровольца и волонтёра.

Также участники заседания наметили планы развития добровольческого движения и социально ориентированных НКО в 2019 году.

«Для важно то доверие, которое оказал нам президент страны, когда объявил 2018 год Годом добровольца (волонтера). Это было очень высокой оценкой заслуг всех добровольцев, и проявлением большого внимания к нашей деятельности, к той работе, которую делают добровольцы для всего нашего общества», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, комментируя итоги заседания Госсовета.

По словам Павла Савчука, в этом году все ключевые показатели движения «Волонтеры-медики» выросли в два и более раз.

«В этот год были приняты важные законодательные решения, были проведены масштабные мероприятия, например Международный форум волонтеров, которые смогли укрепить волонтерское движение и дать дальнейший импульс его развитию, проведена обширная информационная кампания, Россия стала лидеров в мировом волонтерском движении. Мы не говорим, что год волонтера заканчивается — для нас работа будет продолжаться, для системной поддержки волонтерства разработан федеральный проект «Гражданская активность», — продолжил Павел Савчук, — По итогам года можно говорить, что волонтерство в нашей стране вышло на качественно новый уровень».

«Для проведения года волонтера было крайне важным формирование представительного Оргкомитета, который возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. С самого начала это задало очень интенсивный темп работы, и высокий уровень внимания к этому вопросу на всех уровнях. По примеру федерального оргкомитета, в регионах были созданы региональные оргкомитеты, которые занимались реализацией региональных мероприятий Года добровольца. Также на первом заседании был утвержден план мероприятий, к которому мы постоянно апеллировали, и это позволяло нам всегда получать поддержку в регионах.

Деятельность Оргкомитета очень позитивно сказалась на реализации Года добровольца, и стала его неотъемлемой частью», — завершил свой комментарий председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

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