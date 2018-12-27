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Mitsubishi отзывает пять тысяч автомобилей в России

Общество

Причиной отзыва автомобилей назван дефект кабеля аккумулятора

Москва, 27 декабря 2018, 18:13 — REGNUM  Официальным представитель изготовителя Mitsubishi на российском рынке ООО «ММС Рус» заявил об отзыве 4 950 автомобилей. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Mitsubishi Outlander, реализованные в период с марта по август 2018 года.

Причиной отзыва названо возможное возникновение перегрева минусового кабеля аккумуляторной батареи, которое создаёт риск возгорания автомобиля.

Сообщается, что на отзываемых транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости замена кабеля. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин.

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