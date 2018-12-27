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«Уже приехало» — власти Москвы предупредили водителей о пробках

Общество

Личному автомобилю следует предпочесть поездку на метро

Москва, 27 декабря 2018, 17:54 — REGNUM  Личному автомобилю следует предпочесть поездку на метро, рекомендует Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в Twitter.

«Вечерний час пик только начинается, а в пределах Садового и около ТЦ уже всё. Уже приехало. Если вы не хотите потерять несколько часов, вспоминая нас недобрым словом, еще пару дней лучше выбирать метро. На личных авто — после 21:00», — пишет ЦОДД.

Дорожную ситуацию в Москве по состоянию на 17:45 27 декабря сервис «Яндекс.Пробки» оценивает в 8 баллов. Худшее движение по Садовому кольцу, ТТК и МКАД.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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