«Уже приехало» — власти Москвы предупредили водителей о пробках

Москва, , 17:54 — REGNUM Личному автомобилю следует предпочесть поездку на метро, рекомендует Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в Twitter.

«Вечерний час пик только начинается, а в пределах Садового и около ТЦ уже всё. Уже приехало. Если вы не хотите потерять несколько часов, вспоминая нас недобрым словом, еще пару дней лучше выбирать метро. На личных авто — после 21:00», — пишет ЦОДД.

Дорожную ситуацию в Москве по состоянию на 17:45 27 декабря сервис «Яндекс.Пробки» оценивает в 8 баллов. Худшее движение по Садовому кольцу, ТТК и МКАД.