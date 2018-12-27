Аудиторы разгромили бравурные отчеты об успехах московского здравоохранения

Игорь Свирин, , 18:27 — REGNUM

Телеграм-канал Незыгарь опубликовал отчет Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах обследования реализации государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)». Из документа следует, что по ряду показателей конечных результатов не достигнуто. В частности, только ухудшаются показатели смертности, также не побеждены онкологические заболевания, провалена программа диспансеризации. Значительно сократилось количество самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций, больниц и санаторно-курортных учреждений. Однако при всем при этом, отмечают аудиторы, количество пролеченных больных неуклонно растет.

Контролеры с первых страниц доклада сообщили о том, что в рассматриваемый период с 2012 года по I полугодие 2018 года в программу 10 раз вносились изменения. То есть по ходу дела уточнялись цели, задачи, показатели финансового обеспечения, но главное — состав и значение конечных и непосредственных результатов. К вопросу об изменениях мы еще вернемся, а пока продолжим знакомить читателей с результатами аудита.

Аудиторы отмечают, что в обследуемый период столичным властям удалось обеспечить рост ожидаемой продолжительности жизни с 75,7 лет в 2012 году до 77,9 в 2017 году, в том числе за счет снижения смертности среди населения трудоспособного возраста и младенческой смертности. При этом таких удивительных показателей удалось достичь при значительном сокращении амбулаторий, больниц, санаторно-курортных учреждений, койко-мест и медицинского персонала.

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В результате структурных преобразований были созданы многопрофильные лечебные комплексы и сформирована трехуровневая система оказания первичной медико-санитарной помощи. Что, в свою очередь, позволило сократить самостоятельные амбулаторно-поликлинические организации (амбулатории и поликлиники, входящие в состав больниц и медико-санитарных частей, самостоятельные городские поликлиники, в том числе детские, диспансеры, женские консультации — прим ИА REGNUM ) с 285 единиц в 2012 году до 155 единиц в 2017. Из 133 столичных больниц по состоянию на 2012 год к 2017-му осталось 67, из 31 санатория — лишь 16.

Оптимизация привела к тому, что из 77 тысяч 444 коек по состоянию на 2013 год к 2017 году осталось 49 118 коек. Но за тоже время от года к году неукоснительно росло количество пролеченных больных, в 2014 году удалось пролечить 1 млн 879 тыс. 694 человека, а в 2017 году — уже 2 млн 175 тыс. 333 человека. Сокращение пребывания в лечебных учреждениях не раз вызывало ожесточенную критику в медицинском сообществе. А на фоне перманентно возникавших проблем с лекарственным обеспечением, записывать ли возросшее количество пролеченных больных в успехи чиновников, до сих пор остается вопросом дискуссионным.

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Если вопрос с лечением и требует дополнительных исследований, то вот провал в части борьбы с онкологией очевиден. Аудиторы прямо указывают на то, что запланированных показателей достигнуть так и не удалось. Хотя есть успехи по части выявления заболевания злокачественными новообразованиями на ранних стадиях.

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Провалена программа и в части раннего выявления факторов риска, профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни. При том, что общее количество лиц с факторами рисков развития заболеваний растет. Получается, что болячки выявляются случайно и по ходу дела, например обратившись с насморком можно выяснить, что у тебя рак. А вот широко рекламировавшиеся Центры здоровья у москвичей популярностью не пользуются.

Аппетит приходит во время еды, поэтому контролеры в своем исследовании справедливо указывают на то, что количество конечных результатов госпрограммы, характеризующих решение задач кадрового обеспечения отрасли здравоохранения начиная с 2016 года, последовательно сокращалось, вплоть до полного исключения при актуализации программы в 2018 году. В итоге остановились на том, что сколько врачей получат статус «Московский врач», такие целевые показатели и будут.

Несмотря на то, что заявленный приоритет по обеспечению притока в медицинские организации города Москвы врачей и среднего медицинского персонала (СМП), позволяющий восполнять естественный отток специалистов, отменить так и не удосужились, количество врачей и СМП продолжает снижаться. По сравнению с 2014 годом количество врачей снизилось на 3 тыс. 76 человек, и достигло к 2017 году 44 тыс. 103 специалистов, численность СМП сократилась на 16 тысяч 351 человека и достигла к 2017 году 72 тыс. 316 человек. Полнота укомплектованности городских медучреждений врачами и СМП 2015−2017 гг. только снижалась, резюмировали контролеры. По состоянию на 2017 год врачей в медучреждениях 82,49% а СМП — 87,41%. А это, в свою очередь, не обеспечило плановых значений обеспеченности населения доступной медицинской помощью.

Не добившись плановых показателей по снижению детской инвалидности, данный показатель в 2016 году из программы исключили. А меж тем количество детей-инвалидов каждый год растет, с 30,3 тыс. в 2012 году до 39,8 тыс. человек в 2017 году. Также в 2017 году из программы убрали показатель «материнская смертность».

Перейдя к выводам, аудиторы отметили низкое качество планирования, недостаточную финансовую дисциплину, из-за чего не удалось обеспечить мероприятия по повышению квалификации медработников, а кроме того, приобрести и отремонтировать необходимое медицинское оборудование. Также отметили и то, что за все годы не проводилось комплексной оценки программы. Выяснилось и то, что попросту нет актуальных методик оценки реализации программы, показатели каждый год меняются, а какой достигается результат, не известно. Получается, что когда городское руководство заявляет об успехах, они произвольно берут те или иные показатели и тем самым не только вводят в заблуждение москвичей, но и сами не знают, чего удалось достигнуть за годы реформ?

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Тем не менее, заключают контролеры, несмотря на отдельные недостатки, реализация программы «Столичное здравоохранение» в обследуемом периоде способствовала достижению динамики ряда социально-демографических показателей.

Вопиющие провалы в части борьбы с онкологией, нехватки врачей настолько очевидны, что не требуют особого рассмотрения. Обращает на себя внимание другой, более зловещий факт. Аудиторы начинают свой доклад с того, что сообщают об изменениях, которые по ходу дела вносились в программу. Весь отчет буквально пронизан упоминаниями о том, что показатели отменили, скорректировали, методик учета нет. Получается, что показатели себе назначают те, кто их должен достигать, они же себя и контролируют, а когда обстоятельства меняются, отказываются от ранее принятых обязательств. Что, впрочем, не мешает столичному руководству рапортовать о небывалых успехах реформы.