Володин: Госдума обсудит решения для развития волонтерства

Москва, , 17:00 — REGNUM В начале 2019 года Госдума рассмотрит в приоритетном порядке ряд важных решений, необходимых для развития волонтерства и социально-ориентированных НКО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания госсовета.

На первом заседании Совета Думы будет сформирован план приоритетного рассмотрения законопроектов, связанных с дальнейшим развитием добровольчества (волонтерства) и поддержки социально-ориентированных НКО, сообщил Володин. Прежде всего, речь идет о законопроекте о государственном заказе на оказание услуг в социальной сфере, уточнил он, отметив, что с этой темой связан и целый ряд необходимых поправок в Бюджетный Кодекс.

Кроме того, Госдума уделит особое внимание вопросу упрощения процедур признания социально-ориентированных НКО исполнителем общественно-полезных услуг, о чем на заседании госсовета предметно говорил президент РФ Владимир Путин.

«Профильные комитеты уже в январе начнут активно готовить все эти темы для рассмотрения на заседаниях Государственной думы», — заявил Володин.

После принятия данных законодательных решений в комплексе станет возможно существенно расширить и облегчить доступ социально-ориентированных НКО к оказанию социальных услуг, отметил он.

«Кроме того, в первом квартале будущего года мы ставим перед собой задачу в приоритетном порядке рассмотреть и обсудить с представителями гражданского общества, экспертами, медицинским сообществом правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи. В частности, этот законопроект выносим на заседание Совета по законотворчеству при председателе Государственной думы, который состоится во второй половине января», — сообщил Володин.

«Все эти решения ждет общество. Они важны для того, чтобы в нашей жизни было больше добра и помощи друг другу», — заключил он.