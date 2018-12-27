Соцсети обсуждают видео, в котором женщина воюет с огромным пауком

Вашингтон, , 16:32 — REGNUM В сети набирает популярность видео с реакцией женщины, решившей показать своему мужу, как она расправится с большим пауком. Ролик был опубликован на форуме Reddit.

Когда женщина увидела паука, то поняла, что боится большого насекомого. «Патрик, что мы будем делать?» — спрашивает она в ролике мужа, который сам страдает арахнофобией (боязнью пауков). В итоге, совершив несколько неудачных попыток спуститься к пауку по лестнице в подвал, женщина раздавила членистоногое, при этом не переставая громко кричать.

Читайте также: Видео: геймеру в 2018 году подарили God of War для PS2 вместо игры для PS4

Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, которое вняли жители Техаса. Они обнаружили под своим домом несколько десятков змей.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: жители Техаса нашли под своим сараем царство змей