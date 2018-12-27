Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Рахмон недоволен качеством преподавания русского языка в Таджикистане

Общество

И требует его повысить, чтобы «шагать в ногу с передовой частью человечества»

Душанбе, 27 декабря 2018, 16:30 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании парламенту страны раскритиковал уровень преподавания русского английского языков. Он назвал его неудовлетворительным.

«Еще в 2003 году был принят Указ Президента страны об усовершенствовании преподавания и обучения русского и английского языков. Анализы показывают, что результаты в этом вопросе пока остаются неудовлетворительными. Если мы хотим шагать в ногу с передовой частью человечества, то должны придавать серьезное внимание этому вопросу», — заявил глава государства.

В связи с этим Эмомали Рахмон потребовал, чтобы уже в первом полугодии 2019 года правительство Таджикистана министерство образования и науки, министерство экономического развития и торговли, а также Академия наук разработали и предоставили новую программу совершенствования преподавания русского и английского языков до 2030 года.

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Русский язык в Туркестане
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