В ЛНР опровергли сообщения о контроле ВСУ над «серой зоной»

Луганск, , 16:00 — REGNUM Сообщения о захвате вооружёнными формированиями Украины нейтральной территории, разделяющей ВСУ и защитников Донбасса, не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко во время брифинга, сообщил 27 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

«Все попытки вооруженных сил Украины продвинутся вперед, жестко пресекаются нашими военнослужащими. В течение текущего года украинские власти неоднократно заявляли о занятии новых участков и населенных пунктов у линии соприкосновения. Однако все они не соответствуют действительности, и по сути являлись лишь перегруппировкой сил на своей же территории», — рассказал Марочко.

Он также добавил, что победные реляции помощника министра обороны Украины Юрия Бирюкова направлены на повышение рейтинга Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.

Напомним, ранее Бирюков заявил, что ВСУ установили контроль над двумя третями так называемой «серой зоны» вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

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