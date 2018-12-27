Жители России военным верят, а партиям — нет

Москва, , 15:57 — REGNUM Наибольшим доверием у населения пользуются армия, православная церковь и правоохранительные органы. Меньше всего в России верят оппозиции, профсоюзам и политическим партиям. Об этом говорится в опубликованном 27 декабря отчете ВЦИОМ.

Так, 86% респондентов в целом одобряют деятельность Российской армии, 68,8% опрошенных с одобрение относятся к РПЦ, а 57% — к правоохранителям. Прессе доверяют 54,4%, Общественной палате — 42,6%.

При этом о неодобрении деятельности оппозиции заявили 41,3% опрошенных, судебной системы —37,6%, политических партий — 37,4% (самый высокий показатель за четыре года).

В ноябре одобрение деятельности Государственной Думы было наименьшим с декабря 2014 года — всего 31,4%. В декабре показатель подрос до 35,5%. Для Совета Федерации показатель изменился за месяц с 37,1% до 39,2%.

Опрос проводился 17 декабря 2018 года методом телефонного интервью. В нем участвовали 1600 российских граждан старше 18 лет.

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