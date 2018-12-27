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Правительство Южной Кореи пересмотрит закон о промышленной безопасности

Общество

165 из 185 депутатов проголосавало за изменения в законе

Сеул, 27 декабря 2018, 16:29 — REGNUM  Правительство Южной Кореи пересмотрит закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», сообщаетYTN.

27 декабря прошло заседание Национального собрания, на котором путем голосования было решено внести поправки в закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 165 из 185 депутатов проголосовало за изменения.

Ранее 11 декабря на электростанции Korea Western Power Taean, расположенной в Тхэане, умер Ким Ён Гюн. Однако руководство компании не понесло наказания.

Согласно новым поправкам, компании Korea Western Power Co. будет назначен штраф в размере до 1 млрд вон (~$ 891 тыс), а субподрядчик будет приговорен к тюремному заключению до трех лет и штрафу в размере 30 млн вон (~$26 700).

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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