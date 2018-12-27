В деле экс-главы Nissan появился саудовский бизнесмен

Токио, , 15:26 — REGNUM Обвинения японских властей в адрес бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона имеют отношение к бизнесмену из Саудовской Аравии, вице-председателю одного из крупнейших конгломератов королевства Халеда аль-Джуффали. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Вице-председатель E.A. Juffali and Brothers помог Гону преодолеть финансовые трудности, когда тот в 2008 году пытался возместить убытки компании в размере 1,85 млрд иен ($16,6 млн). Ущерб был получен по своп-контракту с токийским банком Shinsei, отмечают собеседники агентства.

С помощью саудовского бизнесмена, путем махинаций Гон получил $14,7 млн. В схеме были задействованы компании аль-Джуффали.

Как сообщало ИА REGNUM, Карлоса Гона задержали в Токио 19 ноября за нарушение финансового законодательства Японии. Сначала его обвинили в сокрытии доходов, позднее — в попытке переписать на концерн свои личные потери от финансовых операций.

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