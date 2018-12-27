Почти 60% граждан Украины лежали в больнице в долг — опрос

Киев, , 15:15 — REGNUM Для оплаты стационарного лечения 58% жителей Украины были вынуждены брать деньги в долг, утверждают авторы исследования международного фонда «Возрождение» совместно с Киевским международным институтом социологии и Школой здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия». Результаты исследования опубликовало 27 декабря издание «Украинская правда. Жизнь».

В 2017 году деньги на лечение одалживали 62% тех, кто лечился платно. Средняя сумма долга составила 14 183 гривны (чуть менее 36 тыс. рублей), что более чем в два раза выше показателя 2017 года — 6760 гривен (более 17 тыс. рублей).

За прошедший год значительно увеличилось число тех, кто оплачивал своё лечение неофициально — с 68% в 2017 году до 88% в 2018.

17% опрошенных не прибегали к амбулаторному лечению из-за отсутствия денег.

Напомним, в начале июня 2018 года заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский заявил, что не видит смысла лечить за рубежом тяжелобольных граждан Украины. По словам чиновника, эта затея лишена смысла, потому что «они все умрут».

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