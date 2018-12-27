Жена Башарова отрицает драку с супругом

Москва, , 15:08 — REGNUM Супруга актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова опровергла сообщения о нанесенных ей супругом побоях. Она заявила, что с ней всё в порядке, передает 27 декабря радиостанция «Говорит Москва».

Шевыркова отметила, что не видела публикаций об избиении и не может объяснить их появление в СМИ. Женщина заявила, что сама займется «расследованием» этого инцидента.

«Я дома, всё в порядке. Нигде не в клиниках», — сказала она.

Брак Башаров и его поклонница Шевыркова заключили в 2017 году. Они воспитывают сына.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее брат Шевырковой Федор рассказал, что Башаров, будучи пьян, избил жену и сломал ей нос. Мужчина заявил, что приложит все усилия для привлечения актера к уголовной ответственности.

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