Церетели предложит Минобороны РФ 18 статуй для парка «Патриот»

Москва, , 15:06 — REGNUM Скульптор Зураб Церетели предложит разместить в подмосковном парке «Патриот» 18 бронзовых статуй из цикла «История Государства Российского», заявил он в интервью ТАСС.

Церетели рассказал, что подготовил предложение для Министерства обороны РФ по созданию парка «История России» в парке «Патриот».

"Я задумал этот проект очень и очень давно, десятки лет назад. Постепенно закончил. Не буду плакаться, но довел все до конца», — сообщил он.

Среди скульптур — памятники Петру I, Николаю II и Марии Фёдоровне. Церетели добавил, что историю «должны знать и помнить».

Парк «Патриот» расположен в Одинцовском районе Московской области. Он открылся 16 июня 2015 года.