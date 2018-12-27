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Церетели предложит Минобороны РФ 18 статуй для парка «Патриот»

Общество

Скульптор Зураб Церетели предложит разместить в подмосковном парке «Патриот» 18 бронзовых статуй

Москва, 27 декабря 2018, 15:06 — REGNUM  Скульптор Зураб Церетели предложит разместить в подмосковном парке «Патриот» 18 бронзовых статуй из цикла «История Государства Российского», заявил он в интервью ТАСС.

Церетели рассказал, что подготовил предложение для Министерства обороны РФ по созданию парка «История России» в парке «Патриот».

"Я задумал этот проект очень и очень давно, десятки лет назад. Постепенно закончил. Не буду плакаться, но довел все до конца», — сообщил он.

Среди скульптур — памятники Петру I, Николаю II и Марии Фёдоровне. Церетели добавил, что историю «должны знать и помнить».

Парк «Патриот» расположен в Одинцовском районе Московской области. Он открылся 16 июня 2015 года.

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Монументальная скульптура
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