Человек в российской системе ОМС: 2018 vs 2019

Москва, , 15:02 — REGNUM В России 2018 год можно по праву назвать годом особого внимания к пациентам и защиты их прав в системе обязательного медицинского страхования, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов.

Во-первых, это связано с расширением полномочий страховых представителей, которые фактически выступают адвокатами и проводниками интересов граждан. Так, в 2018 году по всей стране приступили к работе страховые представители третьего уровня. Это квалицированные врачи-эксперты, которые решают самые сложные вопросы пациентов. Они проводят экспертизу качества оказания медицинской помощи, индивидуально сопровождают пациентов с хроническими и онкологическими заболеваниями.

«До 2018 года с гражданами работали страховые представители только первого и второго уровней. Первые — принимают и отвечают на звонки пациентов по телефону, вторые — решают такие задачи, как учет прохождения профилактических мероприятий, контроль и организация госпитализации, маршрутизация пациентов и др. Маршрутизация пациентов — это направление на обследование и лечение граждан у узких специалистов, к которым иногда бывает трудно попасть на прием. Например, в 2018 году профессионально выстроенная маршрутизация повысила доступность медицинских услуг более чем для 280 тысяч пациентов», — отметил эксперт.

Во-вторых, большое внимание было уделено прохождению диспансеризации — как взрослого населения, так и несовершеннолетних детей. В этом году страховые медицинские компании информировали граждан о необходимости пройти плановую диспансеризацию. Только за первое полугодие 2018 г. по электронной почте, голосовыми сообщениями и смсками было проинформировано более 13 миллионов человек. При этом около 80% откликнулись на предложение посетить медицинское учреждение. По итогам диспансеризации за 9 месяцев этого года в топ-5 выявленных заболеваний вошли гипертоническая болезнь сердца, остеохондроз позвоночника, цереброваскулярные болезни, гастрит и дуоденит, а также ишемическая болезнь сердца.

«В-третьих, пациентские общественные организации и страховое медицинское сообщество договорились о совместной работе по урегулированию проблем пациентов и повышению уровня знаний граждан о своих правах в системе ОМС. В 2019 году Всероссийский союза пациентов совместно со Всероссийским союзом страховщиков планирует разработать подходы по организации независимого рейтинга медицинских учреждений России, который помог бы пациентам при выборе медицинской организации, а также стимулировал бы медиков и органы власти к действиям по улучшению качества медобслуживания», — пояснил Кузнецов.

Один из приоритетов 2019 года — борьба с онкологическими заболеваниями. Государство увеличивает финансирование этой сферы в два раза, о чем не так давно говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Если в 2018 году только на лекарственную терапию в рамках онкологической помощи было направлено примерно 80 млрд руб., то в следующем году — объем финансирования увеличится до 150 млрд руб.

«Значимым для пациентов в 2019 году станет повышение доступности так называемых каналов обратной связи между ними и страховыми медицинскими организациями. Во многих поликлиниках откроются постоянные или временные посты страховых представителей. Сейчас тестируется специальные телефоны и терминалы для связи с одной или несколькими страховыми компаниями непосредственно из поликлиники», — сказал эксперт.

Нажатием одной кнопки на таком телефоне можно будет связаться со страховым представителем и задать интересующий вас вопрос или составить жалобу. В 2019-м 30,7% первичных медучреждений по всей России должны иметь такие посты или каналы связи, в 2020 году — 47,8%, к 2024 году — уже 73%.

«Кроме того, сейчас активно прорабатывается вопрос о внедрении страхования ответственности врача. Если подобная практика будет распространена, это даст гарантию пациентам денежного возмещения в случае врачебной ошибки, и одновременно улучшит положение врача в случае возникновения конфликтной ситуации в ходе оказываемого лечения», — высказал свое мнение Кузнецов.

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