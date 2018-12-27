Четверг, 27 Декабря 2018 года
15:35:56 МСК

Жители городов Южной Кореи опасаются строительства новой линии метро — СМИ

Общество

Жители обеспокоены близким расположением подземного туннеля к домам

Сеул, 27 декабря 2018, 15:25 — REGNUM  Жители южнокорейских городов Пхаджу и Коян (провинция Кёнгидо), где началось строительство скоростного метро GTX A, требуют изменить маршрут новой ветки, сообщает YTN.

Более 50 человек, которые опасаются земельных обвалов во время строительных работ, приняли участие в митинге в городе Пхаджу.

Согласно утвержденному плану министерства земли, транспорта и морских дел Республики Корея, железная дорога должна располагаться чуть ниже жилого комплекса, не затрагивая само здание.

Жители г. Коян также встревожены, так как маршрут новой ветки метро пролегает прямо через середину жилого комплекса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее построят первое скоростное метро

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить