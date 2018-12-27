Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Трём школам в Уганде выдали спасательные жилеты

Общество

Три школы в Уганде, расположенные у озера Буньоньи, получили спасательные жилеты для учеников. Жилеты были куплены на общественные средства

Кигези , Уганда, 27 декабря 2018, 15:31 — REGNUM  Три начальные школы в округе Кигези получили от угандийской полиции и членов организации развития области Рубанда спасательные жилеты для учеников, которые по пути в школу пересекают озеро Буньоньи. Эта мера должна повысить безопасность, сообщает Daily Monitor Uganda.

Глава полиции от округа Кигези Ричард Эцега и председатель ассоциации развития области Рубанда Энг Алоисиус Кафеза вручили более 150 жилетов школам в День подарков 26 декабря.

Издание отмечает, что в апреле 2018 года на озере Буньоньи перевернулась лодка. В результате инцидента погибли 5 человек. Ни у кого из них не было спасательного жилета.

Жилеты должны обезопасить учеников по пути в школы при переправе через озеро Буньоньи, второе по глубине в Африке.

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