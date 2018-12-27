В Оренбурге назвали причины правонарушений в студенческой среде

Оренбург, , 14:53 — REGNUM Основные причины правонарушений в студенческой среде озвучила на заседании совета ректоров Оренбургской области заместитель директора по социальной и воспитательной работе Орского гуманитарно-технологического института (филиала) Оренбургского государственного университета Лидия Писаренко. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба вуза.

По словам эксперта, главными из них являются девальвация ценностей, деформация исторической памяти, рост агрессии в обществе, разрыв родственных и дружеских связей.

«Для студенческой среды характерна особенность: наибольшее количество правонарушений совершают обучающиеся в вузах по программам среднего профессионального образования — молодые люди 16−17 лет с несформированной моделью ответственного поведения, подверженные чужому влиянию», — говорится в сообщении.

Писаренко подчеркнула, что во всех высших учебных заведениях, в которых был проведён анализ, есть собственная система работы по профилактике правонарушений в студенческой среде: и локальные нормативные акты, и профильные советы, и планы работы по вовлечению молодежи в различные виды деятельности, и повышение уровня правовой грамотности.

Читайте также: На форуме в Оренбурге призвали не допускать фальсификации истории