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Принц Чарльз удивил супругу подарком на 60-летие — СМИ

Общество

Когда у твоей жены день рождения, ты должен сделать ей особый подарок — тем более, если ты принц

Принц Чарльз удивил супругу подарком на 60-летие — СМИ
Northern Ireland Office
Принц Чарльз с супругой

Лондон, 27 декабря 2018, 14:32 — REGNUM  Принц Чарльз постарался сделать особый подарок своей супруге Камилле на ее 60-летие, сообщает 27 декабря AMNA.

Считающий, что музыка очень важна для самочувствия человека, принц Уэлльский пригласил Филармонический оркестр сыграть под окнами своего дома, так, чтобы герцогиня Камилла проснулась под чарующие звуки в свой праздник.

Отмечается, что оркестр исполнил восемь мелодий, включая «Зигфрид — идиллия» (Рихард Вагнер, 1870), также музыкальный выбор принца Чарльза — Гайдн, Бетховен, Леонард Коэн и любимая песня его бабушки «Sadie the Shaker».

Как сообщало ИА REGNUM, наследник престола Великобритании ранее рассказал, что ему нравятся русские православные церковные песнопения. По его словам, любовь к музыке и музыкальный вкус ему привили во время учебы в школе Гордонстоун.

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Правящая династия Великобритании
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