Лондон, , 14:32 — REGNUM Принц Чарльз постарался сделать особый подарок своей супруге Камилле на ее 60-летие, сообщает 27 декабря AMNA.

Считающий, что музыка очень важна для самочувствия человека, принц Уэлльский пригласил Филармонический оркестр сыграть под окнами своего дома, так, чтобы герцогиня Камилла проснулась под чарующие звуки в свой праздник.

Отмечается, что оркестр исполнил восемь мелодий, включая «Зигфрид — идиллия» (Рихард Вагнер, 1870), также музыкальный выбор принца Чарльза — Гайдн, Бетховен, Леонард Коэн и любимая песня его бабушки «Sadie the Shaker».

Как сообщало ИА REGNUM, наследник престола Великобритании ранее рассказал, что ему нравятся русские православные церковные песнопения. По его словам, любовь к музыке и музыкальный вкус ему привили во время учебы в школе Гордонстоун.