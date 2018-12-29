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Не исчезли, а забыты по недоразумению — потомки терюхан

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Антона Афанасьева о таинственном племени — терюханах — под слоем археологической пыли и забвения

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Не исчезли, а забыты по недоразумению — потомки терюхан
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Захоронение

Антон Афанасьев, 29 декабря 2018, 13:00 — REGNUM  

«Некоторые считают их эрзянами, но судя по остаткам их языка, судя по их обычаям и религиозным культам, их нельзя не признать особым племенем», — так писал в своих «Очерках мордвы» в XIX веке известный исследователь Мельников-Печерский о таинственном народе — терюханах.

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Традиционная вышивка. К сожалению, полотно использовалось как тряпка
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Традиционная вышивка. К сожалению, полотно использовалось как тряпка
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Находки при разведке. Видимо, все от воина
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Находки при разведке. Видимо, все от воина

Терюшевская мордва (терюшевцы, терюшане, терюхане) — одна из этнографических групп мордвы, ныне обрусевшая. Терюхане жили в 40 селениях Нижегородского уезда Нижегородской губернии. Название связано с центром их расселения — селом Большое Терюшево и происходит от мужского имени (Теряй — Терюхай — Терюш). Терюхане очень рано вступили в тесные контакты с русскими, но крещены были только в середине XVIII века, позабыв к этому времени эрзянский язык, но сохраняя при этом самосознание. Считается, что терюхане представляют собой обрусевшую группу мордвы — эрзи. Профессор, доктор филологических наук Н.В. Морохин предполагал, что последний старик терюханин, знавший свой язык и обряды, ушёл из жизни на рубеже 1960-х — 1970-х годов.

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Ориентированы все захоронения одинаково
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Ориентированы все захоронения одинаково

Вот уже третье лето учёные, краеведы и просто любители истории стекаются в Дальнеконстантиновский район, который располагается в южной части бывшего Нижегородского уезда. Их целью является поиск следов исчезнувшего совсем недавно народа. Все они как детективы — кто с лопатой и совком, кто с диктофоном и фотоаппаратом, но почти каждый из них убеждён, что терюхане не исчезли, а просто забыты.

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На раскопе Старосельского могильника. Могилы датируются 14-17 веками
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
На раскопе Старосельского могильника. Могилы датируются 14-17 веками
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Ювелирная расчистка
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Ювелирная расчистка
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Фибулы и сюльгамы
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Фибулы и сюльгамы
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Главный по раскопкам
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Главный по раскопкам

О терюханах здесь, оказывается, говорит почти всё. Только ты оказываешься в экспедиции, как тут же тебе показывают бронзовые средневековые браслеты с традиционным орнаментом, который можно проследить даже на вышивке XX века. В деревнях на домах опытный сопровождающий показывает особые мордовские меты — родовые знаки, а потом мы все вместе в тёмном амбаре находим огромный выдолбленный из цельного дерева парь — местную разновидность сундука. Прощаясь с хозяевами очередного дома, ты, наконец, начинаешь в их речи улавливать непривычные слова, странные и явно мордовские. И, пожалуй, ты в конце соглашаешься с тем, что терюхане не исчезли, а просто забыты по недоразумению.

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Многочисленные фибулы и браслеты
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Многочисленные фибулы и браслеты
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Орнамент пари
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Орнамент пари

Историческая область терюхан располагается в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, центром её было село Большое Терюшево. Сейчас терюхан здесь официально нет — все жители этого района называют себя русскими. Однако во время этнографических исследований выявлено, что в деревне Макраша до сих пор живут их прямые потомки. Это видно как из материальной культуры, так и из духовной: орнаменты на парях (долблёных липовых сундуках) и шушпанах (народном «халате») повторяются на кольцах и браслетах, найденных археологами на открытом ими в 2015 году Старосельском могильнике. Работы на нём ведутся уже третий год. Всего найдено здесь несколько сотен погребений: от простолюдинов до высшей знати, в том числе и с человеческими жертвоприношениями. Датируются погребения 13−16 веками.

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Мужское и женское захоронения
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Мужское и женское захоронения
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Фиксация скелета клеем
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Фиксация скелета клеем
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Фибула
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Фибула

Особого внимания заслуживают «шушпан» — народный костюм, который хранили в «парях» — долблёных сундуках, которые делались изначально для хранения шушпанов. Позже, когда вышитые рукава шушпанов стали отрезать и делать из них сумки, в парях стали хранить зерно и прочие сыпучие продукты, позабыв их изначальное предназначение.

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Дальнеконстантиновский музей. Костюм терюхан
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Дальнеконстантиновский музей. Костюм терюхан
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Рукав шушпана. Позже из них шили сумки детям в школу
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Рукав шушпана. Позже из них шили сумки детям в школу
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Парь под зерно для кур
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парь под зерно для кур

Также до сих пор на парях, на домах, а иногда и на кладбищенских крестах можно найти родовые меты — знаки, отличающие родовую принадлежность — тоже терюханская традиция.

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В поленнице
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
В поленнице
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Всё, что можно, передают в музей
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Всё, что можно, передают в музей
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Жительницы – потомки терюхан
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Жительницы – потомки терюхан

На фото представлены исключительно те жители Макраши, которые по всем признакам охарактеризованы специалистами как терюхане, а точнее, их потомки.

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В мастерской
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
В мастерской
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Полсотни лет вместе
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Полсотни лет вместе
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На празднике
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
На празднике

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Читайте ранее в этом сюжете: Путталам — лагуна солёных закатов

regnum author Антон Афанасьев
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