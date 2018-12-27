Екатеринбургских перевозчиков научат не пугаться собак-поводырей

Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Всех перевозчиков Екатеринбурга обучат взаимодействию с незрячими пассажирами после конфликта в автобусе № 27, когда слепого Рината Шайдуллина пытались заставить оплатить провоз пса-поводыря. Об этом заявил глава отдела организации транспортного обслуживания населения в мэрии города Николай Вахлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Комитет по транспорту поедет по всем перевозчикам и предприятиям. Мы проведём инструктажи и будем выезжать на контрольные проверки», — сказал Вахлов.

Чиновник упомянул, что комитет привлечёт для этих работ общественников, занимающихся защитой прав инвалидов и представителей маломобильных групп населения.

Проблемы с взаимодействием между перевозчиками и инвалидами, по словам Вахлова, «возникают постоянно».

«Люди обращаются и в комитет по транспорту, и в транспортные предприятия. Здесь идет речь о низком уровне персонала», — признал начотдела.

Напомним, 26 декабря 2018 года кондуктор автобуса № 27 принесла извинения незрячему пассажиру Ринату Шайдуллину, который 20 декабря 2018 года проезжал в общественном транспорте с собакой-поводырём. Работник попыталась заставить пассажира заплатить за животное — слепому екатеринбуржцу даже не дали выйти на своей остановке. Характерно, что сразу же после встречи с кондуктором 26 декабря Шайдуллину попытались навязать плату за собаку ещё в одном автобусе — № 083.

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