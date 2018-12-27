Четверг, 27 Декабря 2018 года
14:22:22 МСК

Калужанку поздравили с 95-летием

Общество

Депутат Городской думы, представители Пенсионного фонда и Городской управы

Калужанку поздравили с 95-летием
Иллюстрация: Пресс-служба Городской думы Калуги
Калужанку поздравили с 95-летием

Калуга, 27 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  27 декабря свой 95-й день рождения отметила жительница Калуги Александра Кашкина, сообщает пресс-служба Городской думы. Поздравил юбиляра депутат Городской думы Алексей Колесников.

Александра Георгиевна Кашкина родилась в 1923 году в городе Донской Тульской области. Школу она закончила за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. В годы войны работала на шахте, была внештатным корреспондентом газеты «Горняцкая правда», затем работала на Донском механическом заводе. Награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В 47 лет Александра Георгиевна закончила Московский индустриальный техникум. Затем работала старшим инженером по труду в дорожно-строительном управлении. Участвовала в работах по расширению завода синтетического каучука в городе Ефремов и строительстве глюкозо-паточного комбината. Александра Георгиевна писала стихи, активно занималась общественной работой, многие годы её жизни были связаны с комсомолом. На протяжении 14 лет она была секретарём парторганизации, членом ревизионной комиссии Горкома. После выхода на пенсию, в 1995 году Александра Георгиевна переехала в Калугу.

«У меня большая семья, много внуков и правнуков, — рассказала Александра Кашкина. — Все они помогают мне, относятся с любовью и вниманием».

Алексей Колесников вручил Александре Георгиевне цветы и подарки, поздравили именинницу также представители Пенсионного фонда и Городской управы.

«Биография Александры Георгиевны Кашкиной — это прекрасный пример для молодого поколения, пример жизненной стойкости, упорства и трудолюбия, — подчеркнул Алексей Колесников. — Александра Георгиевна — замечательный человек, всех окружающих она заряжает своим жизнелюбием, радостью и оптимизмом, дарит всем хорошее настроение. Замечательно, что, несмотря на возраст, она полна сил и сохраняет бодрость духа. Я от всей души поздравляю Александру Георгиевну с юбилеем и желаю ей крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие местного самоуправления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить