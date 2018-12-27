Управление авиаперевозками Танзании отрицает «притеснение» компании Fastjet

Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:52 — REGNUM Управление авиаперевозками Танзании (TCAA) опровергло обвинения в препятствии ввоза новых самолётов авиакомпанией Fastjet Tanzania, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

О притеснениях заявил председатель Fastjet Tanzania Лоуренс Маша, обнародовавший информацию о получении письма от TCAA 24 декабря 2018 года.

На пресс-конференции в Дар-эс-Саламе генеральный директор TCAA Хамза Джохари опроверг то, что они отправляли письмо с запретом:

«Я опровергаю ложную информацию о том, что мы запретили ввоз самолётов. Мы не могли ничего запретить, так как письма от Fastjet Tanzania пришли в праздничные дни и их ещё не разбирали. Fastjet Tanzania 24 декабря оповестила об изменении финансового руководства, специалисты уже начали проверку и в скором времени мы дадим ответ», — сказал Джохари.

Сейчас Fastjet Tanzania не совершает авиаперевозки. Одна из причин заморозки деятельности компании — отсутствие управляющего перевозками, наличие которого требуется законом. Хотя к 24 декабря глава компании Лоуренс Маша сам себя назначил на пост управляющего перевозками, это не соответствует его квалификации, отметил Джохари.

17 декабря ТСАА дала 28 дней компании Fastjet Tanzania для того, чтобы решить свои внутренние проблемы, в противном случае компанию лишат лицензии. В числе проблем Fastjet Tanzania — долги.

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