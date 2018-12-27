Государство оставило лазейку для фальсификата: о минимальной цене на вино

Москва, , 14:17 — REGNUM На игристые вина и коньяк государство установило заниженную минимальную цену, а на тихие вина до сих пор вовсе ее не установило, что оставляет лазейки для производителей контрафакта, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 27 декабря, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя сообщения о возможном установлении минимальной цены на вино.

Ранее газета «Известия» сообщила, что министерство финансов совместно с экспертами прорабатывает вопрос об установлении минимальной розничной цены на вино. Эту меру поддержали в Союзе виноделов и виноградарей, при этом некоторые другие эксперты выступили против.

Ряд действий со стороны министерства финансов мне кажутся вредительством по отношению к потребителям. На игристые вина и коньяк установлена заниженная минимальная цена, что создает лазейку для производителей фальсификата. Они платят акциз, и государство закрывает глаза на то, что такой продукт поступает в продажу.

По вину ситуация еще хуже: здесь государство вообще не устанавливает минимальную цену. И фальсификат может продаваться не только в дешевом сегменте, как с коньяком, а в любом. Минимальная розничная цена для российского вина должна быть установлена на уровне 130−135 рублей за бутылку, — отметил Вадим Дробиз.