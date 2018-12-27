Религиозная организация КНДР поздравила жителей Южной Кореи с Рождеством

Сеул, , 16:35 — REGNUM Северокорейская общественная религиозная организация «Совет проповедников» поздравила с Рождеством жителей Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление министерства объединения.

Поздравление представляло собой видеообращение длиной 98 секунд, на котором запечатлена молитва в кафедральном соборе Чанчхон в Пхеньяне и рождественская ель. В субтитрах к видеозаписи содержится призыв к реализации межкорейких соглашений, что является «общей миссией священников двух стран».

Примечательно, что Северная Корея официально является атеистическим государством. В Южной Корее большинство населения также нерелигиозны, но около четверти — христиане.

Эксперт Корейского института либеральной демократии Ю Тон Ёль убеждён, что данное видеопоздравление является актом пропаганды, осуществлённым напрямую северокорейскими властями. Его цель — получить поддержку южнокорейских религиозных организаций в реализации буксующих межкорейских проектов.