Четверг, 27 Декабря 2018 года
16:41:37 МСК

Религиозная организация КНДР поздравила жителей Южной Кореи с Рождеством

Общество

Поздравление отправлено общественной организацией, а не официальными властями

Сеул, 27 декабря 2018, 16:35 — REGNUM  Северокорейская общественная религиозная организация «Совет проповедников» поздравила с Рождеством жителей Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление министерства объединения.

Поздравление представляло собой видеообращение длиной 98 секунд, на котором запечатлена молитва в кафедральном соборе Чанчхон в Пхеньяне и рождественская ель. В субтитрах к видеозаписи содержится призыв к реализации межкорейких соглашений, что является «общей миссией священников двух стран».

Примечательно, что Северная Корея официально является атеистическим государством. В Южной Корее большинство населения также нерелигиозны, но около четверти — христиане.

Эксперт Корейского института либеральной демократии Ю Тон Ёль убеждён, что данное видеопоздравление является актом пропаганды, осуществлённым напрямую северокорейскими властями. Его цель — получить поддержку южнокорейских религиозных организаций в реализации буксующих межкорейских проектов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить