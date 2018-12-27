В Дели запускают программу борьбы с загрязнением воздух

Цитата из м/ф «Это совсем не про то». реж Александр Федулов. 1984. СССР

Нью-Дели, , 16:31 — REGNUM Главный министр Дели Арвинд Кеджривал заявил, что запущенная администрацией города программа программа борьбы с загрязнением воздуха поможет устранить эту насущную проблему. «Правительство планирует дополнительно запустить 3000 экологических автобусов, а также мы планируем провести ряд работ по озеленению улиц города», — заявил журналистам главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

По его мнению, подобные меры помогут избавиться от проблемы загрязнения воздуха.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данный проект был впервые запущен в Дели в 2015 году.

Напомним, что в зависимости от погодных условий, эксперты оценивают состояние воздуха в Дели как «очень плохое» или «опасное». Это приводит к различным заболеваниям сердца и легких среди жителей.

Многие организации советуют жителям города надевать маски от пыли и пользоваться экологически безопасным транспортом.