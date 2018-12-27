В Австрии разгорелась судебная тяжба вокруг родного дома Гитлера

Браунау-ам-Инн, Австрия, , 13:56 — REGNUM €1,5 млн — такую компенсацию за экспроприацию требует от властей Австрии бывший владелец дома, в котором будущий фюрер Третьего Рейха Адольф Гитлер провел первые месяцы своей жизни, передает немецкий канал n-tv 27 декабря.

«Дом Гитлера» в австрийском городке Браунау-ам-Инн пустует с 2011 года. В январе 2017 года австрийское государство экспроприировало двухэтажный дом вместе с гаражами и местом для парковки и заплатило бывшему владельцу компенсацию в размере €310 тыс.

Однако бывший хозяин не удовлетворен такой суммой. Она не учитывает сумму прошлых арендных платежей и исторический характер места. Оценщик определил стоимость недвижимости в диапазоне от €810 тыс. до €1,5 млн. Эта верхняя граница — цель истца, заявил адвокат бывшего домовладельца Герхард Лебич.

Против властей Австрии подан иск в Европейский суд по правам человека, вынесение решения ожидается в январе.

Власти Австрии намерены провести международный архитектурный конкурс, чтобы трансформировать здание. Цель этой акции — не допустить того, чтобы здание стало местом паломничества неонацистов.